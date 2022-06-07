Advertisement

عربي-دولي

الإمارات تسجل 5 إصابات جديدة بجدري القرود

Lebanon 24
07-06-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-959998-637902276723520344.jpg
Doc-P-959998-637902276723520344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، تسجيل 5 حالات جديدة بجدري القرود وحالتي شفاء من المرض، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام".
وذكرت الوزارة أن تسجيل الحالات الجديدة أتى وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.
Advertisement
وأكدت الوزارة شفاء حالتين من المصابين بجدري القرود ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة، وتعافيهما التام من أعراض المرض.
وأوصت الوزارة "أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات".
كما "طمأنت" الوزارة "أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية".
وشددت على أهمية "أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضاً عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية".
وكانت الوزارة أعلنت رصد أول حالة جدري القرود، في أول إصابة تسجل في الخليج، في 24 أيار.
وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان نشرته "وام" حينها إن "الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب أفريقيا وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الدولة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2022-06-07
17:00 | 2022-06-07
16:59 | 2022-06-07
16:56 | 2022-06-07
16:30 | 2022-06-07
16:00 | 2022-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website