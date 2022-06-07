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عربي-دولي

الفرنسيون منزعجون من زيلينسكي ويتهمونه بانعدام المسؤولية

Lebanon 24
07-06-2022 | 15:30
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هاجم مستخدمو "تويتر" الفرنسيون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد انتقاد الأخير تصريحات الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عدم جواز إهانة روسيا.
وفي وقت سابق، حذر ماكرون من السلوك الهجومي تجاه موسكو، التي يتوجب استعادة التعاون معها في المستقبل. وأدان زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تصريحات ماكرون.
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وكتب المستخدم blanc jean pierre قائلا: "روسيا بلد عظيم، ولا يمكننا أن ندير ظهورنا لها إلى ما لا نهاية. الحوار، مهما كلفنا، يجب أن يستمر!".
في حين تساءل مستخدم يدعى Colette: "هل تريد أوكرانيا إعادة جميع المساعدات التي تلقتها من باريس؟".
وقال CharlesWinston: "المخدرات سيئة للصحة!". في الوقت نفسه، كتب bubu toto قائلا: "هذا الممثل الكوميدي ليس مهما بالنسبة لنا، كذلك الممثل غير الناجح ماكرون".
أما Ralfnissarr فكتب أن زيلينسكي "بدأ يزعجنا". في حين قال Georges: "هذه المرة أشعر بأنني مضطر للدفاع عن ماكرون، وهو أمر نادر الحدوث. نعم، كان على حق عندما قال إنه لا ينبغي إذلال روسيا.. لقد كانت دائما صديقة لفرنسا". وشدد جورج على أن "زيلينسكي يتصرف بشكل غير مسؤول".
وكتب Tiago ساخرا: "على أي حال، سيقاتل الأمريكيون حتى آخر أوكراني".
 
(روسيا اليوم)
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