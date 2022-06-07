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لافروف في تركيا لبحث الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية

Lebanon 24
07-06-2022 | 16:30
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا اليوم لبحث فتح ممرات بحرية آمنة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
ومن المقرر أن يلتقي لافروف الذي يرافقه وفد عسكري، وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو يوم غد الأربعاء.
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وهذه الزيارة الثانية التي يقوم بها لافروف لتركيا بعد لقاء نظيريه التركي مولود تشاوش أوغلو، والأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا في 10 آذار.
وألمح وزير الزراعة التركي فاهيت كيريستشي إلى أن أنقرة وكييف توصلتا إلى اتفاق لشراء الحبوب بأقل من سعر السوق بنسبة 25%.
وفي مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان بأن موسكو مستعدة للتعاون مع أنقرة لتحرير الشحن البحري المتوقف.
 
(روسيا اليوم)
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