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موسكو: لم نتلق أي طلب من لندن لتسليمها المرتزقة البريطانيين

Lebanon 24
07-06-2022 | 16:59
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أكد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، أن الجانب الروسي لم يتلق أي طلب من لندن لتسليمها المرتزقة البريطانيين الذين تم أسرهم في شرق أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن المرتزقة البريطانيين واجهوا تهما في جلسة استماع في جمهورية دونيتسك الشعبية في 6 حزيران.
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وفي نهاية نيسان، فتح مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك قضية جنائية ضد المرتزقة. وفي نهاية أيار، تم الانتهاء من التحقيق في القضية.
 
(روسيا اليوم)
 
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