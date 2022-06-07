تدريب جوي سوري روسي فوق أجواء سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع السورية أن سلاحي الجو الروسي والسوري نفذا، الثلاثاء، مناورة مشتركة فوق الأجواء السورية، هي الأولى منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر.ونفذت طائرتان روسيتان من طراز سو-35 35 وست طائرات سورية من طراز ميغ 23 وميغ 29 محاكاة مواجهة طائرات حربية وطائرات مسيرة "معادية"، بحسب الوزارة، التي قالت إن الطيارين السوريين تعاملوا معها بغطاء ودعم من الطائرات الحربية الروسية.قالت وزارة الدفاع السورية في بيان: "تم رصد جميع الأهداف الوهمية وتدميرها بالكامل بينما تم قصف الأهداف الجوية ليلا لأول مرة". كما بثت مقطعا مصورا لطائرات حربية قالت إنها شاركت في التدريبات.