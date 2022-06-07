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عربي-دولي

أوكرانيا تطلق "كتاب الجلادين" لتفصيل "جرائم الحرب" الروسية

Lebanon 24
07-06-2022 | 23:30
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن أوكرانيا ستطلق نظاما لجمع الأدلة على جرائم حرب تقول إنها ارتكبت خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا.


ويقول ممثلو الادعاء الأوكرانيون إنهم وثقوا أكثر من 12 ألف جريمة حرب تشمل أكثر من 600 مشتبه بهم، منذ بدأ الكرملين هجومه في 24 فبراير.
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وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو: "سيجري الأسبوع المقبل إطلاق منشور خاص تحت اسم "كتاب الجلادين"، وهو نظام معلوماتي لتأكيد البيانات عن مجرمي الحرب من الجيش الروسي".
وأضاف زيلينكسي أن ذلك سيكون بمثابة عنصر رئيسي في إطار تعهده منذ فترة طويلة بمحاسبة الجنود الروس الذين ارتكبوا ما وصفتها السلطات الأوكرانية بأنها جرائم قتل واغتصاب ونهب.

وتابع زيلينسكي: "هذه حقائق ملموسة عن أفراد مذنبين بارتكابهم جرائم قاسية في حق الأوكرانيين".

وأشار في حديثه إلى ضاحية بوتشا، التي وجد فيها المحققون ما يقولون إنه دليل على عمليات إعدام جماعي.
وتقول روسيا إنها بذلت كل ما في وسعها لتجنب استهداف المدنيين في "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

ونفى مسؤولون روس على وجه التحديد صحة صور مشاهد الأحداث في بوتشا، واصفين إياها بأنها عمليات "تلفيق" قامت بها السلطات الأوكرانية بعد أن غادرت القوات الروسية البلدة في نهاية آذار.
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