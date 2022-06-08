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عربي-دولي

تاس: نقل أكثر من ألف جندي أوكراني إلى روسيا للتحقيق معه

Lebanon 24
08-06-2022 | 00:00
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نقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدر روسي قوله إن أكثر من ألف جندي أوكراني كانوا استسلموا في مدينة ماريوبول نُقلوا إلى روسيا للتحقيق معهم.

وأضاف المصدر أنه سيتم في وقت لاحق نقلُ المزيد من الأسرى الأوكرانيين إلى روسيا.
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وتقول أوكرانيا إنها تعمل من أجل إعادة جميع الأسرى، بينما يقول بعض أعضاء البرلمان الروسي إنه ينبغي تقديمهم للمحاكمة.

وفي سياق متصل قال ممثل للادعاء العسكري الروسي، الثلاثاء، إن روسيا حاكمت نحو 12 ضابطاً بالجيش بعد إرسال مئات من المجندين للقتال في أوكرانيا.

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً استخدام روسيا المجندين الشبان الذين تجندهم الدولة، قائلاً إنه لا يشارك في عمليات روسيا العسكرية في أوكرانيا سوى جنود وضباط محترفين.

لكن وزارة الدفاع الروسية أقرت في آذار الماضي بأنه تم إرسال البعض بالخطأ للقتال في أوكرانيا.

وقال ممثل الادعاء، آرثر إيجييف، أمام المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي الثلاثاء: "تم إرسال نحو 600 من المجندين إلى العملية العسكرية الخاصة، وجميعهم عادوا بأسرع وقت ممكن".

وأضاف أن الضباط الذين سمحوا بحدوث ذلك واجهوا إجراءات تأديبية بما في ذلك احتمال الفصل من الخدمة.
مقتل ضابط روسي كبير
في سياق آخر، أكد زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا الثلاثاء مقتل جنرال روسي في هذه المنطقة التي تشهد قتالاً محتدماً.

وأعرب دينيس بوشلين رئيس "جمهورية دونيتسك" التابعة للانفصاليين في رسالة نشرها على موقع "تلغرام" عن "خالص التعازي لعائلة وأصدقاء" الجنرال رومان كوتوزوف "الذي كان مثالاً يحتذى في خدمة الوطن".

وأضاف: "طالما أن جنرالاتنا يقاتلون إلى جانب الجنود، فإن بلادنا وأمتنا لن تقهر"، وأرفق المنشور بصورة للضابط بالأبيض والأسود.

وكان مراسل الحرب الروسي، ألكسندر سلادكوف، قد أفاد الأحد بمقتل الجنرال كوتوزوف، لكن لم تؤكد وفاته أي مصادر رسمية حتى الآن.

وتشن القوات الروسية وحلفاؤها الانفصاليون هجوماً في دونباس الأوكرانية، وتحتدم المعارك بشكل خاص في مدينة سيفيرودونتسك.
وقتل عدد غير معروف من كبار ضباط الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط. ونادراً ما تتحدث السلطات الروسية عن خسائرها.

وفي نهاية شهر آذار، أقيم في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، حفل تكريم لنائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي أندريه بالي الذي قُتل في معارك بالقرب من ماريوبول (جنوب شرق).

وفي أبريل، أقيمت مراسم تشييع في سان بطرسبورغ للجنرال فلاديمير فرولوف الذي قتل في أوكرانيا.
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