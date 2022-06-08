24
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رئيس برلمان ليبيا يدعو لجلسة رسمية بسرت دعما لباشاغا
Lebanon 24
08-06-2022
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، كافة الأعضاء إلى الحضور في جلسة رسمية يوم الثلاثاء المقبل، بمقر البرلمان بمدينة سرت، الواقعة سط البلاد.
ويأتي قرار البرلمان نقل جلساته التي كانت تعقد في مدينة طبرق شرق ليبيا، إلى مدينة سرت، دعمه لحكومة فتحي باشاغا، التي بدأت رسميا في ممارسة مهامها من هذه المدينة، بعد فشل محاولاتها في دخول العاصمة طرابلس، أي تتمركز حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة وترفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات في البلاد.
Advertisement
ولم يعلن رئسة البرلمان عن جدول أعمال هذه الجلسة المرتقبة، إلا أنه من المرجح أن تنظر في مشروع الميزانية العامة التي طرحتها حكومة باشاغا تمهيدا للمصادقة عليها، وكذلك مناقشة مخرجات اجتماع سرت الذي عقد الأسبوع الماضي.
والثلاثاء الماضي، عقد رئيس البرلمان عقيلة صالح، اجتماعا ضم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وعدد من ممثلي المؤسسات السيادية، بهدف مناقشة الميزانية المقترحة من الحكومة، والبحث عن مصادر تمويل، في اجتماع غاب عنه محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رغم توجيه الدعوة لهما.
وكان باشاغا، قد اقترح مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار، سيخصص منها مبلغ 41.7 مليار دينار إلى الرواتب، ومبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، كذلك سيخصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم.
وتعهدّ باشاغا باستخدام هذه الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي من خلال التركيز على حل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات العامة، خاصة الصحة والتعليم، وكذلك ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الإيرادات العامة لاستخدامها بشكل عادل وتأهيل الأجهزة الأمنية والمحاكم والقضاء، وفق قوله.
ما وعد بتأهيل قطاعي النفط والكهرباء والقطاعات الأخرى المرتبطة بمعيشة المواطن، ودعم الشباب ببرامج اجتماعية كمنح الزواج والسكن، وكذلك دعم مشروعات التنمية وإعادة الإعمار والبنية التحتية في كافة مدن البلاد.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان الداعم لباشاغا، على اعتماد هذه الميزانية، إلا أن الحصول عليها يبدو صعبا، بسبب افتقار حكومته لمصادر التمويل المتمثلة أساسا في إيرادات النفط المجمّدة في المصرف الخارجي باستثناء الرواتب والموجهة إلى حد اليوم إلى حكومة منافسه عبد الحميد الدبيبة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كلب عض فنانة عربية في منطقة حساسة.. تعرضت لنزيف شديد ونقلت إلى المستشفى! (صور)
Lebanon 24
كلب عض فنانة عربية في منطقة حساسة.. تعرضت لنزيف شديد ونقلت إلى المستشفى! (صور)
03:28 | 2022-06-08
08/06/2022 03:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بعد طلاقها.. ظهرت بالحجاب تؤدي مناسك العمرة (صورة)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بعد طلاقها.. ظهرت بالحجاب تؤدي مناسك العمرة (صورة)
00:45 | 2022-06-08
08/06/2022 12:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة في لبنان.. أكبر غابة صنوبر بالشرق الأوسط تأكلها النيران! (صور)
Lebanon 24
كارثة في لبنان.. أكبر غابة صنوبر بالشرق الأوسط تأكلها النيران! (صور)
16:45 | 2022-06-07
07/06/2022 04:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحاً السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحاً السوق الموازية
01:53 | 2022-06-08
08/06/2022 01:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"كاريش" مقابل "قانا": لبنان اقتنع ولكن...
Lebanon 24
"كاريش" مقابل "قانا": لبنان اقتنع ولكن...
00:03 | 2022-06-08
08/06/2022 12:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2022-06-08
العين النووية إلى الواجهة.. كيف تضمن عدم تطوير إيران للقنبلة؟
15:30 | 2022-06-08
روما: ننتظر إشارات واضحة وملموسة من روسيا
15:00 | 2022-06-08
إصابة رئيسة سلوفاكيا بفيروس "كورونا"
14:30 | 2022-06-08
الخارجية الأميركية: لا نرى إمكانية لحل الصراع في أوكرانيا في المستقبل القريب
14:00 | 2022-06-08
أزمة حبوب أوكرانيا وخطر المجاعة... بوتين يطرح 4 مسارات للحلّ فما هي؟
13:30 | 2022-06-08
كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا
فيديو
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
08/06/2022 23:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
08/06/2022 23:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
08/06/2022 23:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact