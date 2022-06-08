وسط مواقف متباينة.. البرهان يدعو إلى إنجاح الحوار السوداني

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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، أن المجلس يدعم العملية التي دعت إليها الآلية الثلاثية، وسيقدم التسهيلات اللازمة لتهيئة بيئة للحوار الذي سينطلق اليوم.وقال البرهان في خطاب بثه التلفزيون السوداني "نؤكد التزامنا التام بالعمل مع الجميع حتى نصل بالمرحلة الانتقالية إلى نهايتها بأعجل ما يمكن، وهي انتخابات حرة وشفافة يختار فيها الشعب من يحكمه. في سبيل تحقيق ذلك، قبلنا ووافقنا ودعمنا العملية التي دعت إليها الآلية الثلاثية، وقدمنا وسنقدم التسهيلات اللازمة لتهيئة البيئة للحوار".وأضاف أن "الحوار الذي سينطلق غدا فرصة تاريخية لإكمال المرحلة الانتقالية حتى تمضي وفق ما يرجوه الشعب السوداني"، مطالبا المكونات المختلفة المعنية بهذا الحوار أن تبادر بالاستجابة "وألا تقف حجر عثرة في طريق استدامة الانتقال والتحول الديمقراطي".وتابع البرهان "نجدد التزامنا بالعمل على إنفاذ مخرجات الحوار، ونجدد مسبقاً حرصنا على النأي بالمؤسسة العسكرية من المعترك السياسي فور توفر المطلوبات لذلك، وهما التوافق الوطني الذي تيسره الآلية الثلاثية أو الانتخابات التي هي الأداة الشرعية لتداول السلطة".