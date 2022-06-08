24
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخباراتية حول أوكرانيا
Lebanon 24
08-06-2022
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مديرة الاستخبارات الأميركية، أفريل هاينز، أن الرئيس جو بايدن، أمر برفع السرية، عن معلومات استخباراتية حول تحضير روسيا للعملية العسكرية في أوكرانيا.
وقالت هاينز إن الخطوة تأتي لإثبات صحة البيانات الأميركية للحلفاء، بسبب ما قيل إنه تشكيك في الرواية الأميركية حول الأوضاع في أوكرانيا آنذاك.
Advertisement
وأكدت مديرة الاستخبارات الأميركية أن واشنطن كشفت عن الكثير من المعلومات في الفضاء الاستخباراتي إلى درجة أنها طورت آلية لفعل ذلك مستقبلا.
تدفق الأسلحة الغربية
في المقابل وفي ردود روسية جديدة على مسألة تدفق الأسلحة الغربية، لاسيما الصواريخ الأميركية المتطورة إلى أوكرانيا، أكدت موسكو، أول أمس، أن رد فعلها قد يذهب بعيداً.
فقد أعلن رئيس لجنة الدفاع في الدوما، فلاديمير شامانوف، أن مقر الحكومة في كييف سيكون هدفاً محتملاً.
كما أضاف أن ضرب مطار كييف ووسائل النقل في العاصمة سيكون أيضاً من الأهداف المحتملة لبلاده، في الأيام المقبلة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
بالتزامن، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي ، أن بلاده سترد على حصول كييف على أسلحة بعيدة المدى من الغرب بدفع القوات الأوكرانية بعيدا عن الحدود الروسية.
وقال للصحافيين عبر الفيديو "كلما زاد مدى الأنظمة التي سيتم تسليمها، سنبعد بصورة أكبر النازيين عن ذلك الخط الذي قد تأتي منه التهديدات للناطقين بالروسية وروسيا الاتحادية"، وفق تعبيره.
كما ذكّر بما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن مساحة الحرب قد تتوسع لتناسب حجم الأسلحة المرسلة.
وكانت مسألة التسليح هذه طفت إلى السطح بقوة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن موافقته على تزويد القوات الأوكرانية بأنظمة صواريخ دقيقة ومتقدمة، يمكنها ضرب أهداف روسية بعيدة بدقة في إطار حزمة أسلحة قيمتها 700 مليون دولار.
إلا أن عدة مسؤولين دأبوا منذ أيام، على التأكيد والتوضيح مراراً وتكراراً أن أنظمة الصواريخ هذه من طراز هيمارس، لا تستهدف تنفيذ ضربات داخل روسيا، بل حماية القوات الأوكرانية داخلياً.
فيما دأبت كييف منذ فترة طويلة على مطالبة الحلفاء بأنظمة بعيدة المدى، فضلا عن نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد (MLRS) الذي يمكنه إطلاق وابل من الصواريخ على بعد مئات الأميال، على أمل تغيير مسار القتال المستمر مع الروس منذ 24 شباط الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كلب عض فنانة عربية في منطقة حساسة.. تعرضت لنزيف شديد ونقلت إلى المستشفى! (صور)
Lebanon 24
كلب عض فنانة عربية في منطقة حساسة.. تعرضت لنزيف شديد ونقلت إلى المستشفى! (صور)
03:28 | 2022-06-08
08/06/2022 03:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بعد طلاقها.. ظهرت بالحجاب تؤدي مناسك العمرة (صورة)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بعد طلاقها.. ظهرت بالحجاب تؤدي مناسك العمرة (صورة)
00:45 | 2022-06-08
08/06/2022 12:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة في لبنان.. أكبر غابة صنوبر بالشرق الأوسط تأكلها النيران! (صور)
Lebanon 24
كارثة في لبنان.. أكبر غابة صنوبر بالشرق الأوسط تأكلها النيران! (صور)
16:45 | 2022-06-07
07/06/2022 04:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحاً السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحاً السوق الموازية
01:53 | 2022-06-08
08/06/2022 01:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"كاريش" مقابل "قانا": لبنان اقتنع ولكن...
Lebanon 24
"كاريش" مقابل "قانا": لبنان اقتنع ولكن...
00:03 | 2022-06-08
08/06/2022 12:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2022-06-08
العين النووية إلى الواجهة.. كيف تضمن عدم تطوير إيران للقنبلة؟
15:30 | 2022-06-08
روما: ننتظر إشارات واضحة وملموسة من روسيا
15:00 | 2022-06-08
إصابة رئيسة سلوفاكيا بفيروس "كورونا"
14:30 | 2022-06-08
الخارجية الأميركية: لا نرى إمكانية لحل الصراع في أوكرانيا في المستقبل القريب
14:00 | 2022-06-08
أزمة حبوب أوكرانيا وخطر المجاعة... بوتين يطرح 4 مسارات للحلّ فما هي؟
13:30 | 2022-06-08
كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا
فيديو
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
08/06/2022 23:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
08/06/2022 23:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
08/06/2022 23:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact