الجيش الأوكراني: روسيا تعيد جثث 210 مقاتلين إلى كييف

Advertisement

قال الجيش الأوكراني، الثلاثاء، إن روسيا سلَّمت كييف جثث 210 مقاتلين أوكرانيين مات معظمهم دفاعا عن مدينة ماريوبول في مواجهة القوات الروسية على أرض مصنع للصلب مترامي الأطراف.وظل الأوكرانيون متحصنين في مصنع الصلب في آزوفستال لأسابيع بينما كانت روسيا تحاول السيطرة على المدينة. واستسلم الجنود الأوكرانيون في نهاية المطاف الشهر الماضي واحتجزتهم روسيا.وقالت إدارة المخابرات العسكرية الأوكرانية على تويتر: "عملية إعادة جثث المدافعين الذين سقطوا في ماريوبول جارية. أُعيد حتى الآن 210 من جنودنا، معظمهم من المدافعين الأبطال عن آزوفستال".