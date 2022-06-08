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الجيش الأوكراني: روسيا تعيد جثث 210 مقاتلين إلى كييف

Lebanon 24
08-06-2022 | 04:30
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قال الجيش الأوكراني، الثلاثاء، إن روسيا سلَّمت كييف جثث 210 مقاتلين أوكرانيين مات معظمهم دفاعا عن مدينة ماريوبول في مواجهة القوات الروسية على أرض مصنع للصلب مترامي الأطراف.


وظل الأوكرانيون متحصنين في مصنع الصلب في آزوفستال لأسابيع بينما كانت روسيا تحاول السيطرة على المدينة. واستسلم الجنود الأوكرانيون في نهاية المطاف الشهر الماضي واحتجزتهم روسيا.
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وقالت إدارة المخابرات العسكرية الأوكرانية على تويتر: "عملية إعادة جثث المدافعين الذين سقطوا في ماريوبول جارية. أُعيد حتى الآن 210 من جنودنا، معظمهم من المدافعين الأبطال عن آزوفستال".
 
ولا توجد معلومات كثيرة حول مصير ما يقدر بنحو 2000 من المدافعين عن آزوفستال. وتسعى كييف لتسلمهم جميعا في صفقة لتبادل الأسرى، لكن بعض أعضاء البرلمان الروس يريدون محاكمة بعض الجنود.

وقالت الإدارة: "يتواصل العمل لإعادة جميع المدافعين الأوكرانيين الذين تم أسرهم".

وكانت أسر أفراد من فوج آزوف التابع للحرس الوطني الأوكراني قد أبلغت في وقت سابق عن عودة بعض الجثث.

وأعلنت الحكومة الأوكرانية قبل أيام تبادل 160 جثة بين روسيا وأوكرانيا.
 
المصدر: سكاي نيوز
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