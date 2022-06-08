الحرب الدبلوماسية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية على نار حامية

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فكر في الأمر على أنه حرب ما بعد الحرب. تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط الفائت والهجمات العسكرية المستمرة للاستيلاء على المزيد من أراضي جارتها في الكثير من الدمار، أضف إلى ذلك مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتشريد ملايين آخرين، وإلحاق الضرر بمليارات الدولارات بالمدن والبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "كان للأزمة آثار متتالية دراماتيكية حول العالم أيضًا. أدى التأثير التراكمي للهجمات الروسية على أوكرانيا والحصار المفروض على موانئها على البحر الأسود، فضلاً عن العقوبات الغربية على الصادرات الروسية، إلى ارتفاع الأسعار في أماكن بعيدة عن منطقة الصراع. ففي البلدان الأفقر في آسيا وأفريقيا، ارتفعت تكلفة المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والزيوت وخلقت سلالات جديدة للمجتمعات الأقل قدرة على تحمل تكاليفها. في القرن الأفريقي وحده، قد يعاني ما يصل إلى 20 مليون شخص من الجوع هذا العام وسط نقص في الغذاء وامتداد فترة الجفاف. الآن، تكافح الحكومات الأجنبية من أجل خيارات للإفراج عن إمدادات أوكرانيا الهائلة من المنتجات الزراعية، وخاصة القمح. يقول المسؤولون الأوكرانيون إن حوالى 20 مليون طن من الحبوب محتجزون داخل البلاد، مع قيام كل من روسيا بحصار الموانئ التي لا تزال في أيدي الأوكرانيين وزعم أنها قصفت المنشآت الأوكرانية التي تخزن الحبوب".وتابعت الصحيفة، "من خلال القنوات الدبلوماسية المختلفة، يستكشف المسؤولون الأوكرانيون إمكانية نقل شحنة الحبوب عبر القطار إلى موانئ بعيدة على بحر البلطيق، وكذلك رومانيا المجاورة. لكن لا تزال هناك مشاكل لوجستية كبيرة، بما في ذلك ما إذا كانت هذه الموانئ لديها القدرة على استيعاب الأعباء المتزايدة بشكل فعال. قد يمثل البناء في حقبة الحرب الباردة أيضًا عقبة. وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "تستخدم كل من أوكرانيا وروسيا وليتوانيا وأعضاء سابقون آخرون في الاتحاد السوفيتي المعيار الروسي لمقياس السكك الحديدية. تستخدم بولندا ورومانيا ومعظم دول أوروبا مقياسًا أضيق. لنقل الحبوب عبر تلك الحدود، يجب تغيير إما الهياكل السفلية لعربات السكك الحديدية أو نقل البضائع إلى قطارات جديدة". أشارت تقارير في وسائل الإعلام الرسمية الروسية يوم الاثنين إلى خطة روسية تركية ناشئة لتخفيف الحصار عن ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود. ستساعد السفن التركية في إزالة الألغام قبالة سواحل المدينة وتضمن مرورًا آمنًا لسفن الشحن الأوكرانية التي تنقل الحبوب عبر مضيق البوسفور باتجاه موانئ البحر الأبيض المتوسط. ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أنقرة يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع نظرائه الأتراك. ومع ذلك، أعرب المسؤولون الأوكرانيون عن تحفظات شديدة بشأن الخطة موضوع البحث. وقال تاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، لوكالة "بلومبرغ نيوز"، "من خلال التعليق مقدمًا على التوصل إلى الاتفاق، تسعى روسيا إلى تحويل المسؤولية إلى أوكرانيا" لتعطيل الإمدادات. وأضاف: "لكن تبقى الحقيقة أن أزمة الغذاء هي من صنع روسيا وروسيا وحدهما"."وأضافت الصحيفة، "حذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، من استخدام الكرملين لهذا الانفتاح على القوة من خلال غزو أوديسا. في الأسابيع الأخيرة، حذر سياسيون ودبلوماسيون من دول البلطيق وبولندا - الدول الأكثر حذرًا من مخططات روسيا - بالمثل من الدخول في حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تخفيف الحصار. سعى المسؤولون الروس إلى التركيز على صادراتهم المحبطة من المواد الغذائية والأسمدة، وذلك بفضل العقوبات الغربية الشاملة المفروضة على اقتصاد البلاد منذ غزوها لأوكرانيا. ويتهم المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون موسكو باستخدام حصارها كشكل من أشكال الابتزاز للفوز بشهادة في تخفيف العقوبات. كما استشهد المسؤولون الأميركيون بأدلة واضحة على قيام سفن روسية بنقل الحبوب الأوكرانية "المسروقة" من الموانئ الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014. قال مسؤول أميركي لبوليتيكو: "من الصعب النظر إلى العروض الروسية بحسن نية مع الأخذ في الاعتبار كيفية تدمير المنتجات الغذائية بشكل نشط ومتعمد في أوكرانيا وتفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي". لكن الحكومات في أماكن أخرى أكثر تقبلاً للموقف الروسي. والتقى الرئيس السنغالي ماكي سال، رئيس الاتحاد الأفريقي، يوم الجمعة، مع بوتين في مدينة سوتشي الواقعة على البحر الأسود. هناك، أعرب سال عن أسفه كيف أن البلدان الأفريقية، "على الرغم من أنها بعيدة عن ساحة القتال، هي إحدى ضحايا هذه الأزمة على المستوى الاقتصادي". بين عامي 2018 و2020، استوردت إفريقيا حوالي 44 في المائة من قمحها من روسيا وأوكرانيا. منذ الاضطرابات الأخيرة، ارتفعت أسعار القمح بنحو 45 في المائة، وفقا لبنك التنمية الأفريقي".وبحسب الصحيفة، "وبوجود بوتين إلى جانبه، حث سال على إغاثة كل من أوكرانيا والدولة التي اختارت مهاجمتها. وقال للصحفيين: "إن حقيقة أن هذه الأزمة أدت إلى وقف الصادرات من أوكرانيا، وكذلك من روسيا بسبب العقوبات، جعلتنا نجد أنفسنا في الوسط بين هذين البلدين". وأضاف: "من الضرورة القصوى أن تساعد الحكومات في الغرب في تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، ولكن أيضًا أن تكون روسيا قادرة على تصدير الأسمدة والمنتجات الغذائية، ولكن بشكل أساسي الحبوب". صوتت غالبية الدول الأفريقية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. ولكن في وقت تتصاعد فيه الأزمة الاقتصادية، لا تشكل كيفية تلقي الطعام ومن يرسله أهمية كبيرة بالنسبة للبلدان البعيدة عن الصراع. وقال حسن خانينجي، مدير معهد هورن الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره كينيا، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في إشارة إلى تقارير عن شحنات حبوب أوكرانية مسروقة من روسيا، "لا يهتم الأفارقة من أين يحصلون على طعامهم، وإذا كان هناك شخص ما سيعاقب بشأن ذلك، وهذا خطأ". وأضاف: "إن الحاجة إلى الطعام شديدة لدرجة أن المسألة ليست بحاجة إلى نقاش"."