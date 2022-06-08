جندي أوكراني يصف معارك "سيفيرودونيتسك" بـ"نسخة مرعبة من كاونتر سترايك"!

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وصف قائد كتيبة في الحرس الوطني الأوكراني، يدعى بترو كوزيك ، المعارك المحتدمة في سيفيرودونتسك شرق البلاد، بالنسخة المرعبة من لعبة "كاونتر سترايك".وقال في تصريحات لموقع "بريفادا"، إن معارك شرسة تجري في المدنية، ويتعين على القوات الأوكرانية المناورة باستمرار.وسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك اللتان يفصل بينهما نهر هما آخر مدينتين ما زالتا تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوغانسك. وسيفتح سقوطهما الطريق للروس إلى مدينة كراماتورسك الكبيرة في منطقة دونيتسك.ووفقا للقائد العسكري، فإن الوضع في المدينة "متوتر للغاية"، وهناك معارك شرسة في شوارعها.وأضاف: "يتحول القتال بشكل ديناميكي للغاية، مع تغير الوضع عدة مرات في اليوم"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية بحاجة إلى دعم خاصة في المدفعية.وقال: "إذا كان هدفنا هو الحفاظ على المدينة، فلا يمكننا الاعتماد فقط على قدرة المشاة على التحمل، نحن بحاجة أيضًا إلى ما يكفي من القوات والموارد مثل الدبابات والمدفعية ".وتابع "يتميز العدو إلى حد ما في القدرة مدفعية، وعدد الدبابات، وربما في عدد الأفراد"، مضيفا "إنهم يهاجمون ويقصفون ويدمرون المنازل والتحصينات باستمرار وعلينا دائما المناورة".واستطرد "القوات الأوكرانية كانت قادرة على الاحتفاظ بمواقعها، لكن كل هذا يحدث في ظروف صعبة للغاية، إنه أمر مرعب لكنه يذكرني بلعبة الفيديو كاونتر سترايك".