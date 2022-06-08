لافروف: أوكرانيا تحتاج لنزع الألغام في الموانئ للسماح بشحنات الحبوب

اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم انه "يأمل في حل المشكلات المتعلقة بشحنات الحبوب من موانئ في أوكرانيا شريطة نزع كييف للألغام في المياه المحيطة بتلك الموانئ".



ونقلت وكالة "رويترز" عنه قوله :" أن العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا تسير وفقا للمخطط لها وأن هناك حاجة لاستئناف محادثات السلام قبل أن يكون هناك أي فرصة لعقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

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