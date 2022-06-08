محمود عباس يثير التساؤلات عن حالته الصحية جراء كلمة صوتية له

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الرئيس، محمود عباس، ألقى كلمة صوتية عبر الهاتف في مؤتمر حول الأقصى عقد في البيرة، بعد أن كانت مقررة عبر الفيديو، بالتزامن مع جدل حول وضعه الصحي.وأثارت هذه الكلمة تساؤلات كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتشار أنباء عن وفاة الرئيس محمود عباس أو تفاقم مرضه.وصرح المتحدث باسم حركة "فتح"، أسامة القواسمي، الأربعاء، بأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "عار عن الصحة تماما".وأكد القواسمي في تصريحات صحفية، أن الحركة تنفي ما نشر في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن مرضه ووفاته، لافتا إلى أن الرئيس بصحة جيدة.ونهاية الأسبوع الماضي نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ صحة الأخبار المتداولة حول صحة عباس، مشيرا إلى أنه "يزاول عمله كالمعتاد".