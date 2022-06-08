Advertisement

عربي-دولي

محمود عباس يثير التساؤلات عن حالته الصحية جراء كلمة صوتية له

Lebanon 24
08-06-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-960231-637902921780617475.jpg
Doc-P-960231-637902921780617475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الرئيس، محمود عباس، ألقى كلمة صوتية عبر الهاتف في مؤتمر حول الأقصى عقد في البيرة، بعد أن كانت مقررة عبر الفيديو، بالتزامن مع جدل حول وضعه الصحي.

وأثارت هذه الكلمة تساؤلات كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتشار أنباء عن وفاة الرئيس محمود عباس أو تفاقم مرضه.
Advertisement

وصرح المتحدث باسم حركة "فتح"، أسامة القواسمي، الأربعاء، بأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "عار عن الصحة تماما".

وأكد القواسمي في تصريحات صحفية، أن الحركة تنفي ما نشر في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن مرضه ووفاته، لافتا إلى أن الرئيس بصحة جيدة.

ونهاية الأسبوع الماضي نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ صحة الأخبار المتداولة حول صحة عباس، مشيرا إلى أنه "يزاول عمله كالمعتاد".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-06-08
15:30 | 2022-06-08
15:00 | 2022-06-08
14:30 | 2022-06-08
14:00 | 2022-06-08
13:30 | 2022-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website