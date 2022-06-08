رئيس سابق يدخل القفص الذهبي لأول مرة عن عمر 67 عاماً... وهذا إسم العروس!

أفادت مصادر إعلامية فرنسية بأن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند دخل القفص الذهبي كأول زواج رسمي له عن عمر يناهز 67 عاما في مدينة تول جنوب غربي البلاد، حيث وقع اختياره على الممثلة الفرنسية جولي غاييه.

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وبحسب صحيفة "la montagne" الفرنسية، "تزوج فرانسوا هولاند وجولي غاييه بعد ظهر يوم السبت، 4 حزيران، في قاعة مدينة تول. حيث بقي هذا الأمر طي الكتمان حتى تاريخ إعلان الخبر".

وأضافت الصحيفة أن عمدة تول، برنارد كومب، صديق فرانسوا هولاند، هو الذي أجرى مراسم حفل الزواج، "الذي حل محله كرئيس للمدينة في عام 2008"، حيث أقيم حفل الزفاف في مكان منعزل، وكان من بين المدعوين المغني بنيامين بيوليت.

ولم يسبق للرئيس السابق أن تزوج من قبل زواجا رسميا، في حين كان في زواج مدني امتد من عام 1979 إلى 2007 والذي جمعه مع زميلته في الحزب الاشتراكي سيغولين رويال، وأنجب منها أربعة أطفال.

فيما أوضحت الصحيفة أن لدى غاييه طفلين من زواج سابق انتهى بالطلاق عام 2006، وقد بلغت مؤخرا الـ 50 عاما من عمرها، مشيرة إلى أنه في كانون الثاني 2014، نشرت صحيفة التابلويد كلوزر مواد تتضمن صورا كانت بمثابة دليل على علاقة حب سرية بين هولاند وغاييه.

وكان فرانسوا هولاند قد كان رئيسا لفرنسا من عام 2012 إلى عام 2017.

(سبوتنيك)