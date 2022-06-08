إيران تزيل كاميرتي مراقبة من منشأة نووية

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أعلنت إيران، الأربعاء، أنها أزالت كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من إحدى منشآتها النووية، في خطوة من المرجح أن تزيد من التوتر مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.وقال التلفزيون الرسمي الإيراني: "حتى الآن، لم تتجاهل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون الذي يعود لحسن نية إيران فحسب، بل اعتبرت ذلك واجبا أيضا. اعتبارا من اليوم، أمرت السلطات المعنية بإغلاق كاميرات المراقبة لمقياس التخصيب عبر الإنترنت".وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، للتلفزيون الرسمي: "لا يمكن أن تكون إيران متعاونة في وقت تتصرف فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطريقة غير منطقية. نأمل أن تعود الوكالة إلى رشدها وتستجيب بالتعاون مع إيران"، وفق وكالة رويترز.