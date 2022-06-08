Advertisement

عربي-دولي

إتصال هاتفي بين بوتين ورئيسي..ز وهذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
08-06-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-960265-637902998345137892.jpg
Doc-P-960265-637902998345137892.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد الكرملين اليوم الأربعاء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال الكرملين في بيان له إن بوتين أعرب لرئيسي عن تعازيه في حادث السكة الحديد الذي وقع صباح اليوم في إيران وأودى بحياة أرواح بشرية.
Advertisement

وأضاف البيان أن الزعيمين بحثا أهم قضايا التعاون الثنائي، حيث أعربا عن تقديرهما العالي لمستوى العلاقات الروسية الإيرانية والسعي المتبادل لمواصلة تطويرها، بما يشمل تنفيذ المشاريع المشتركة في المجالين التجاري والاقتصادي.

وفيما يخص الوضع حول برنامج إيران النووي، أكد الطرفان ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي من شأنه أن يضمن الحفاظ على اتفاق إيران النووي وتنفيذ هذا الاتفاق وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي اعتمده، بشكل كامل.
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-06-08
15:30 | 2022-06-08
15:00 | 2022-06-08
14:30 | 2022-06-08
14:00 | 2022-06-08
13:30 | 2022-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website