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عربي-دولي

بعد ردها على بيونغ يانغ بصواريخ… ما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟

Lebanon 24
08-06-2022 | 11:00
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دخلت الأزمة في شبه الجزيرة الكورية مرحلة جديدة من التوتر بعدما أطلقت سيئول وواشنطن 8 صواريخ (أرض - أرض) للتأكيد على قدرتها على مواجهة أي تهديدات من بيونغ يانغ.
وجاء إطلاق صواريخ سيئول وواشنطن بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية 8 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان خلال 35 دقيقة، الأحد الماضي، ضمن سلسلة تجارب صاروخية وصلت إلى 18 تجربة منذ بداية العام الحالي.
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وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، في اليوم التالي، إن كوريا الجنوبية سترد بحزم على أي "استفزاز من كوريا الشمالية".
 
ما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟
طورت كوريا الجنوبية قدراتها الصاروخية بناء على عقيدتها القتالية التي تعتمد على استخدام الصواريخ عالية الدقة في توجيه ضربات مباغتة للعدو أو الانتقام في حال تعرضت لهجوم مباغت من كوريا الشمالية، حسبما يقول تقرير موقع "ميثيل ثريت" الأميركي.
وتطور كوريا الشمالية وسائل هجومية ضمن ما يعرف بـ "سلسلة القتل" وهي استراتيجية هجومية تهدف إلى تدمير البنية التحتية الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية للحد من قدرتها على مهاجمة سيئول.
وأورد الموقع قائمة بأبرز الصواريخ التي تمتلكها كوريا الجنوبية، وفقا لإحصائيات عام 2021:
هايسونغ 1: صاروخ مجنح مضاد للسفن مداه يتراوح بين 150 و250 كيلومترا.
هايسونغ 2: صاروخ مجنح للهجوم الأرضي يصل مداه إلى 500 كيلومتر.
هايسونغ 3: صاروخ مجنح للهجوم الأرضي يصل مداه إلى 1500 كيلومتر.
هايومو 3 بي: صاروخ مجنح للهجوم الأرض مداه ألف كيلومتر.
هايومو 3 سي: صاروخ مجنح للهجوم الأرض مداه 1500 كيلومتر.
هايومو 3 دي/ 4: صاروخ مجنح للهجوم الأرضي مداه 3 آلاف كيلومتر وهو في مرحلة التطوير.
هايومو 2 إيه: صاروخ باليستي قصير المدى مداه 300 كيلومتر.
هايومو 2 بي: صاروخ باليستي قصير المدى يتراوح مداه بين 500 و800 كيلومتر.
هايومو 2 سي: صاروخ باليستي قصير المدى مداه 800 كيلومتر وهو في مرحلة التطوير.
هايومو 3: صاروخ مجنح للهجوم الأرضي مداه 180 كيلومترا.
إن إتش كيه 1: صاروخ باليستي قصير المدى مداه 180 كيلومترا.
إن إتش كيه 2: صاروخ باليستي قصير المدى يتراوح مداه بين 180 و250 كيلومترا.
يذكر أن كوريا الجنوبية أجرت اختبارات لصواريخ مجنحة فرط صوتية نهاية العام الماضي، وقالت إنه من المقرر أن تدخل الخدمة قريبا.
وقبل أيام أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية مناورات عسكرية مشتركة لاستعراض القوة في وجه كوريا الشمالية التي تواصل إجراء تجاربها الصاروخية والنووية.
 
(سبوتنيك)
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