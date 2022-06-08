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عربي-دولي

بديلان عن "أوميكرون" يهيمنان على إصابات "كورونا" في أميركا

Lebanon 24
08-06-2022 | 11:30
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يتسبب بديلان من المتحور "أوميكرون" في زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بحسب أحدث الإحصاءات الواردة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، مع ترجيح بأن يسود هذان البديلان خلال الأشهر المقبلة. 
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وبالنسبة للأسبوع المنتهي في الرابع من حزيران الجاري، استحوذت BA.4 على 5.4 بالمئة من الحالات الجديدة في البلاد، وذلك ارتفاعًا من 3.3 بالمئة في الأسبوع السابق)، واستأثرت BA.5 بنسبة 7.4 بالمئة، ارتفاعًا من 4.2 بالمئة. 

يأتي هذا التطور بعد أن كانت المتغيرات الفرعية من المتحورة أوميكرون، التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا، تنتشر ببطء في الولايات المتحدة منذ نيسان.

ويتوقع أن تكون هذه المتغيرات هي السائدة في الولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف أو أوائل الخريف، بحسب ما نقلت شبكة "أن بي سي نيوز" عن مسؤول في البيت الأبيض. 

(الحرة)
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