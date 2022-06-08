بايدن إلى أوروبا لحضور قمة مجموعة السبع وحلف الناتو

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يعتزم التوجه إلى ألمانيا وإسبانيا، في الفترة من 25 و28 حزيران الجاري، لحضور قمة مجموعة السبع وقمة حلف شمال الأطلسي.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: "الرئيس جوزيف بايدن سيتوجه إلى شلوس إلماو (فندق فاخر) جنوبي ألمانيا في 25 حزيران لحضور قمة زعماء مجموعة السبع".وأضاف البيان: "الرئيس وزعماء مجموعة السبع سيناقشون عددا من القضايا العالمية الملحة، بما فيها دعم مجموعة السبع الثابت لأوكرانيا ديمقراطية ومزدهرة ذات سيادة، ومرونة اقتصادية، وكذلك معالجة أزمة المناخ وتطوير البنية التحتية، والأمن الصحي العالمي، وأزمة الطاقة والغذاء التي حدثت بسبب حرب روسيا العدوانية".وأشار البيان إلى أن بايدن سيتوجه في 28 حزيران إلى مدريد لحضور قمة حلف الناتو، موضحا أن الحلفاء سيعتمدون مفهوما استراتيجيا جديدا لتوجه حلف الناتو خلال العقد المقبل.