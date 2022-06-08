الخارجية الأميركية: لا نرى إمكانية لحل الصراع في أوكرانيا في المستقبل القريب

قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، كارين دونفريد، إنّ "الولايات المتحدة لا ترى حتى الآن علامات على أن التسوية الدبلوماسية للصراع في أوكرانيا ستتحقق في المستقبل القريب".

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وأضافت: "لسوء الحظ، سيستغرق الأمر بعض الوقت".

(سبوتنيك)