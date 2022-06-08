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إصابة رئيسة سلوفاكيا بفيروس "كورونا"

Lebanon 24
08-06-2022 | 15:00
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أكدت مصادر مطلعة، عن إصابة الرئيسة السلوفاكية سوزانا شابوتوفا بفيروس كورونا.

وأشارت وكالة أنباء "TASR" السلوفاكية، إلى أن "شابوتوفا ألغت برنامج العمل للأيام المقبلة، وأنها اضطرت، على وجه الخصوص، إلى إلغاء زيارتها المخطط لها إلى البرتغال وإيطاليا".
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ونوهت مصادر مقربة، بأن "رئيسة الدولة كانت تعتزم التوجه إلى هذه البلدان مساء الأربعاء مع الرئيس البولندي أندريه دودا".

وأوضحت المصادر، أن "السياسيين أرادوا إقناع حكومتي البرتغال وإيطاليا بشكل مشترك بضرورة منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن".
 
 
(روسيا اليوم)
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