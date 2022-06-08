العين النووية إلى الواجهة.. كيف تضمن عدم تطوير إيران للقنبلة؟

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كتبت "سكاي نيوز عربية": عادت كاميرات وكالة الطاقة النووية للمشهد، بعدما أعلنت إيران إزالة كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة من إحدى منشآتها النووية، لتعزز "من غير قصد" أهمية الكاميرات، وتزيد التساؤلات حول طريقة عملها.ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات على إيران، كثفت طهران من عمليات تخصيب اليورانيوم، وهي عملية قد ينتج عنها وقود يصلح لصنع قنابل ذرية. بينما تقول إيران إن برنامجها النووي "سلمي".هذا الأمر دفع وكالة الطاقة النووية لفرض رقابة على إيران، من أجل تحقيق شروط الاتفاق النووي، وبرزت "الكاميرات النووية" كلاعب رئيسي في عملية المراقبة هذه.وتهدف هذه الكاميرات إلى التحقق من أن إيران لا تقوم سرا بسحب أجزاء خاصة بأجهزة تخصيب اليورانيوم المصنوعة هناك.وتحتوي كاميرات المراقبة النووية على عدسة مشابهة للكاميرات العادية، ولكن بداخلها شريحة ذاكة وتشفير خاصة لتخزين المعلومات والصور، محكمة الإغلاق فلا يمكن التلاعب بها.وسيتم "رقمنة" الصور، حتى يمنع حدوث أ تلاعب في الصورة أو المعلومات، وخبراء الوكالة هم فقط من يمكنهم تشغيل الكاميرا وفتحها.