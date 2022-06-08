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عربي-دولي
روما: ننتظر إشارات واضحة وملموسة من روسيا
Lebanon 24
08-06-2022
|
15:30
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قال وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، إن بلاده تنتظر إشارات واضحة وملموسة من روسيا لأن منع صادرات الحبوب يعني احتجاز وجعل ملايين البشر رهائن حتى الموت بعيدا عن جبهات القتال.
وجاءت تصريحات الوزير دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو، لدى اختتام جلسة الحوار الوزاري المتوسطي حول أزمة الغذاء الملتئمة في مقر وزارة الخارجية (قصر فارنيزينا) الأربعاء.
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وأضاف الدبلوماسي الإيطالي أن بلاده ستواصل التزامها في الطليعة لإيجاد الحلول وضمان الأمن الغذائي للدول الأكثر تعرضا لعواقب الصراع، بدءا من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
وذكر أن الأمن الغذائي أولوية بالنسبة لإيطاليا الذي ساهم في وضعه على رأس جدول الأعمال الدولي.
وأكد أن روما ستبذل مع منظمة الفاو، قصارى جهدها لتجنب حدوث كارثة غذائية عالمية.
(روسيا اليوم)
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