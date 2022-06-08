بعد "تغير موقفها".. الجزائر تعلن تعليق اتفاقية الصداقة مع إسبانيا

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أعلنت الجزائر، الأربعاء، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، التي أبرمت بينهما سنة 2002.ويندرج القرار الجزائري في سياق توترات دبلوماسية متزايدة بين البلدين بسبب قضية الصحراء الغربية.فبعد سنوات طويلة التزمت خلالها الحياد بشأن مصير مستعمرتها السابقة، أعلنت الحكومة الإسبانية في 18 آذار دعمها مقترح المغرب منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت سيادته.و"استغربت" الجزائر "الانقلاب المفاجئ" في الموقف الإسباني، واستدعت في اليوم التالي سفيرها في مدريد.وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون وصف التحول في موقف إسبانيا، بأنه "غير مقبول أخلاقيًا وتاريخيًا".وفي رده على تبون، قال وزير الخارجية الإسباني متحدثا لإذاعة محلية "لن أؤجج خلافات عقيمة لكن إسبانيا اتخذت قرارًا سياديًا في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته".وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" منذ خرج منها المستعمر الإسباني في 1975.