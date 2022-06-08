Advertisement

عربي-دولي

بعد "تغير موقفها".. الجزائر تعلن تعليق اتفاقية الصداقة مع إسبانيا

Lebanon 24
08-06-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-960334-637903135624958782.jpg
Doc-P-960334-637903135624958782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الجزائر، الأربعاء، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، التي أبرمت بينهما سنة 2002.
ويندرج القرار الجزائري في سياق توترات دبلوماسية متزايدة بين البلدين بسبب قضية الصحراء الغربية.
Advertisement
فبعد سنوات طويلة التزمت خلالها الحياد بشأن مصير مستعمرتها السابقة، أعلنت الحكومة الإسبانية في 18 آذار دعمها مقترح المغرب منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت سيادته. 
و"استغربت" الجزائر "الانقلاب المفاجئ" في الموقف الإسباني، واستدعت في اليوم التالي سفيرها في مدريد.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون وصف التحول في موقف إسبانيا، بأنه "غير مقبول أخلاقيًا وتاريخيًا".
وفي رده على تبون، قال وزير الخارجية الإسباني متحدثا لإذاعة محلية "لن أؤجج خلافات عقيمة لكن إسبانيا اتخذت قرارًا سياديًا في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته".
وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" منذ خرج منها المستعمر الإسباني في 1975.
 
(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:31 | 2022-06-08
17:30 | 2022-06-08
17:00 | 2022-06-08
16:59 | 2022-06-08
16:00 | 2022-06-08
15:30 | 2022-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website