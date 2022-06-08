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الخارجية السعودية تدعم قرار الطاقة الذرية لامتثال إيران بالتزاماتها 

Lebanon 24
08-06-2022 | 17:31
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رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يشدد على وجوب امتثال إيران لالتزاماتها في اتفاق الضمانات وضرورة تعاونها مع الوكالة لحل كافة الإشكاليات النووية المعلقة.
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ودعت المملكة إيران للتعاون مع الوكالة، وحل القضايا العالقة دون مماطلة، آملة من الدول الأعضاء في مجلس المحافظين تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها العام.
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