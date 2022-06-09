منع سفينة سياحية ألمانية من الرسو بميناء طنجة المغربي







والسفينة "ماين شيف هيرز" القادمة من ميناء لشبونة مملوكة لشركة السياحة الألمانية "توي للرحلات البحرية" كان من المفترض أن ترسو صباح الثلاثاء في ميناء طنجة.

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لكن السلطات في المرفأ منعت ركابها من النزول وغالبيتهم ألمان "بناءً على تقرير توصلت به السلطات الصحية المغربية والذي يفيد بوجود ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط الركاب"، وفق الموقع الإخباري "لو360".



وأورد الموقع الإخباري أن سفينة "ماين شيف هيرز" التي ترفع علم مالطا، تبلغ قدرتها الاستيعابية 1900 راكب إضافة إلى 780 من أفراد الطاقم، مما يجعلها من أكبر السفن السياحية. منعت السلطات المغربية سفينة سياحية ألمانية من الرسو في ميناء طنجة في شمال البلاد، بعد رصد إصابات بفيروس كورونا في صفوف ركابها، وفق ما أفادت، ليلة الخميس، وسائل إعلام محلية.والسفينة "ماين شيف هيرز" القادمة من ميناء لشبونة مملوكة لشركة السياحة الألمانية "توي للرحلات البحرية" كان من المفترض أن ترسو صباح الثلاثاء في ميناء طنجة.لكن السلطات في المرفأ منعت ركابها من النزول وغالبيتهم ألمان "بناءً على تقرير توصلت به السلطات الصحية المغربية والذي يفيد بوجود ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط الركاب"، وفق الموقع الإخباري "لو360".وأورد الموقع الإخباري أن سفينة "ماين شيف هيرز" التي ترفع علم مالطا، تبلغ قدرتها الاستيعابية 1900 راكب إضافة إلى 780 من أفراد الطاقم، مما يجعلها من أكبر السفن السياحية.





وحضّ منسق المركز المغاربي لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية معاذ المرابط، المواطنين على العودة لوضع الكمامات في الأماكن المغلقة أو المزدحمة، على الرغم من قلّة الحالات الخطرة والحرجة الجديدة التي يتم إدخالها إلى أقسام العناية المشددة والإنعاش. وكانت السلطات المغربية قد قرّرت الثلاثاء رفع مستوى اليقظة من "الأخضر الضعيف" إلى "البرتقالي المتوسط" بسبب عودة تفشي فيروس كورونا للتسارع في المدن الكبرى.وحضّ منسق المركز المغاربي لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية معاذ المرابط، المواطنين على العودة لوضع الكمامات في الأماكن المغلقة أو المزدحمة، على الرغم من قلّة الحالات الخطرة والحرجة الجديدة التي يتم إدخالها إلى أقسام العناية المشددة والإنعاش.

ويأتي ذلك في خضم الموسم السياحي بعدما نسفت الجائحة العامين السياحيين الماضيين، وفي توقيت تتهيّأ فيه المملكة إلى استقبال ثلاثة ملايين شخص من رعاياها المغتربين في أوروبا خلال عطل الصيف.



وفي أواسط مايو، ألغت المملكة إلزامية الخضوع لفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي.سي.آر" بالإضافة إلى الجواز اللقاحي لدخول أراضيها، من أجل تشجيع السياح الأجانب على زيارة البلاد ودعم قطاع حيوي للاقتصاد الوطني.