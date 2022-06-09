حادث مروع.. تحطم طائرة عسكرية أميركية على متنها 5 من المارينز

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أفاد متحدث أن طائرة عسكرية أميركية على متنها طاقم مكون من خمسة أفراد من المارينز تحطمت في جنوب كاليفورنيا، الأربعاء.ولم ترد أنباء عن مصير الطاقم حتى الآن، لكن الجيش الأميركي نفى تقارير تفيد بأن الطائرة كانت تحمل مواد مشعة عند سقوطها بالقرب من منطقة غلاميس، على بعد 35 كيلومترا من الحدود المكسيكية.وأكد متحدث لوكالة فرانس برس تحطم طائرة تابعة لوحدة طيران المارينز الثالثة.وأضاف أن "خمسة من أفراد المارينز كانوا على متنها، وننتظر تأكيدا عن وضع جميع أفراد الطاقم"، مشيرا إلى وجود "مسعفين عسكريين في موقع الحادث".