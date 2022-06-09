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عربي-دولي

حادث مروع.. تحطم طائرة عسكرية أميركية على متنها 5 من المارينز

Lebanon 24
09-06-2022 | 04:00
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أفاد متحدث أن طائرة عسكرية أميركية على متنها طاقم مكون من خمسة أفراد من المارينز تحطمت في جنوب كاليفورنيا، الأربعاء.


ولم ترد أنباء عن مصير الطاقم حتى الآن، لكن الجيش الأميركي نفى تقارير تفيد بأن الطائرة كانت تحمل مواد مشعة عند سقوطها بالقرب من منطقة غلاميس، على بعد 35 كيلومترا من الحدود المكسيكية.
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وأكد متحدث لوكالة فرانس برس تحطم طائرة تابعة لوحدة طيران المارينز الثالثة.

وأضاف أن "خمسة من أفراد المارينز كانوا على متنها، وننتظر تأكيدا عن وضع جميع أفراد الطاقم"، مشيرا إلى وجود "مسعفين عسكريين في موقع الحادث".
ونفى المتحدث "ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود مواد نووية على متن الطائرة".

وتم تحديد الطائرة على أنها من طراز "أم في-22 بي أوسبري" وتابعة لقاعدة كامب بندلتون الجوية للمارينز.

وطائرة أوسبري قادرة على "الإقلاع والهبوط العمودي"، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

وسبق أن تحطمت طائرة من الطراز نفسه في النرويج في اذار، مما أسفر عن مقتل أربعة من المارينز كانوا على متنها.
 
المصدر: سكاي نيوز
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