عكس المتوقع.. قادة أوروبيون يكشفون حقيقة قدرات روسيا في الحرب الإلكترونية

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اتفق قادة أوروبيون في مجال الدفاع العسكري الإلكتروني، الأربعاء، على أن فعالية روسيا في استخدام القدرات الرقمية في حربها ضد أوكرانيا كانت أقل بكثير من المتوقع.وقال رئيس مركز الأمن السيبراني الوطني البولندي كارل موليندا "كنا متيقنين جدا من أنه سيكون هناك بيرل هاربور سيبراني بالاستناد إلى خبرات سابقة لسلوك روسيا وقدراتها".وأكد خلال اجتماع منتدى الأمن السيبراني الدولي الذي يعقد في مدينة ليل شمال فرنسا إلى أن أوكرانيا كانت متأهبة و"صمدت بوجه الهجمات الروسية".وأضاف موليندا أن هذا أظهر أنه بالإمكان الاستعداد لحرب إلكترونية ضد روسيا التي اعتبرها "جيدة في القدرات الهجومية لكنها ليست جيدة بما يكفي في الدفاع".وأعطى مثالا هجمات الكترونية عدة ضربت روسيا، وأنها كانت نتيجة جهد قراصنة مستقلين بشكل أساسي.أما رئيس الأمن السيبراني في ليتوانيا، روموالداس بيتكيفيشيوس فقال إن روسيا "غير جاهزة لشن حرب إلكترونية منسقة ونشطة".وصرح لوكالة فرانس برس أن هناك "آلاف الأنشطة الإلكترونية في كل مكان في أوكرانيا"، مضيفا "لكنني لا أعتقد أنه مخطط لها بشكل جيد جدا".وأدلى رئيس قوة الدفاع السيبرانية الفرنسية، ديدييه تيسيير بملاحظة مشابهة حول عدم التنسيق والتواصل بين الهجمات الإلكترونية والهجوم العسكري على الأرض.وقال "ربما لم يتمكنوا من تنظيمها بالطريقة التي أرادوها"، لافتا إلى أن قدراتهم "ليست قوية كما كنا نتخيل".لكنه مع ذلك أشار إلى أن تحليل هذا النزاع معقد بسبب اقتحام مجموعات قرصنة مستقلة لساحة المعركة، إضافة الى تدخل شركات مثل مايكروسوفت وستارلينك أيضا لتقديم الدعم لأوكرانيا.وشبه تيسيير النزاع الحالي في الفضاء الإلكتروني بـ"كأس العالم للرغبي حيث جميع الفرق متواجدة في الميدان بدون قمصانها المميزة، والجمهور موجود أيضا، وعليك أن تعمل على منع تحويل محاولات الهجمات إلى أهداف".