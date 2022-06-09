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عربي-دولي
الكويت.. تعطل نظام العمل الآلي في المطار يسبب تكدس المسافرين
Lebanon 24
09-06-2022
|
05:00
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أكد مصدر أمني كويتي أنه للمرة الثانية في أقل من 10 أيام، تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي، الأمر الذي أدى إلى تكدس المسافرين.
وقال المصدر، إن "رجال أمن المطار استنفروا، لمنع أي عملية تسلل من ضعاف النفوس، بعد تعطل النظام الآلي".
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وأضاف: "موظفو قسم جوازات المطار اضطروا إلى استخدام النظام اليدوي لإنجاز إجراءات القادمين، منعا للازدحام وتكدس المسافرين".
وأشار إلى أن "الإدارة العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع أمن المطار بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات، للحيلولة دون تكرار الأعطال الفنية التي تعرقل حركة السير في المنفذ الحيوي".
المصدر:
روسيا اليوم
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