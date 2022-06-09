هل تستغل روسيا الإمدادات الغذائية لـ "ابتزاز العالم"؟

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أصابت الضربات الجوية الروسية مصنعًا لإصلاح عربات الشحن في العاصمة الأوكرانية كييف في عطلة نهاية الأسبوع، بعد أسبوع من وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا وسط تفاقم نقص الغذاء العالمي وأزمة التضخم.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "وأثارت الهجمات الأخيرة على مصنع القطارات - التي يقال إنها تستخدم لنقل البضائع مثل الحبوب - تساؤلات حول احتمال أن تستخدم موسكو إمدادات الغذاء كسلاح. وبذلك، سيؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء العالمي الناجم عن اضطراب الوباء في سلاسل التوريد. يتفق بعض المحللين مع التعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان "يبتز" العالم من خلال احتجاز الإمدادات الغذائية كرهينة كجزء من استراتيجيته الحربية لإنهاء العقوبات، لكن آخرين قالوا إن الغرب، في سعيه لمحاسبة بوتين على غزوه لأوكرانيا، بالغ في ذلك بإلقاء اللوم على بوتين في كل شيء. قالت أوريسيا لوتسفيتش، مديرة منتدى أوكرانيا في برنامج روسيا وأوراسيا في تشاتام هاوس، إن القيادة الروسية هي "العقل المدبر لخلق المشاكل وإلقاء اللوم على الآخرين". وأضافت: "لقد قال بوتين بالفعل إن على الغرب رفع العقوبات لتمكين المرور الآمن للحبوب والسماح لمزيد من الحبوب الروسية بالوصول إلى الأسواق العالمية. نعم، سوف يبتزون العالم ويلعبون دور الشرير بسبب زيادة الطلب على الحبوب ومخاطر المجاعة". لكن آخرين مثل فريدريك كليم من مدرسة S. Rajaratnam للدراسات الدولية (RSIS) يرون الأمر بشكل مختلف. وقال في حديث للشبكة: "تسعى بعض وسائل الإعلام الغربية والنخب السياسية إلى تشويه سمعة بوتين وروسيا وعزلهما كلما سنحت الفرصة. في حين أن الدافع مفهوم، ينبغي النظر إلى قضية نقص الغذاء في ضوء ذلك"."وتابعت الشبكة، "وأكدت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد أن قوات الفضاء الروسية دمرت آليات عسكرية مثل دبابات تي -72 وعربات مدرعة أخرى كانت موجودة في المنشأة على مشارف كييف. صرح متحدث باسم السفارة الروسية في سنغافورة للشبكة أن "الجيش الأوكراني غالبًا ما يستخدم المباني الصناعية كمعاقل وتمويه لتخزين الأسلحة وإصلاحها". ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الأوكرانية المملوكة للدولة، ألكسندر كاميشين، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه لا توجد مثل هذه المعدات على الأرض. وقال كاميشين عبر تويتر: ""قصف الروس مرفق إصلاح عربات القطار في كييف هذا الصباح؛ وقالوا إنهم استهدفوا دبابات كانت في مصنعنا. هذا كذب". وأضاف: "ليس لدينا أي معدات عسكرية في مصنعنا. فقط عربات الشحن التي تساعدنا في تصدير الحبوب وخام الحديد". وحذرت السفارة الروسية من استخدام تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن القوات الروسية في أوكرانيا "تعمل بأقصى درجات ضبط النفس ولا تهاجم عمدا أهدافا مدنية لا تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية للأغراض العسكرية"."وأضافت الشبكة، "في آذار، قالت الأمم المتحدة إن المدنيين "قُتلوا وشوهوا فيما يبدو أنه هجمات عشوائية، حيث استخدمت القوات الروسية أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان أو بالقرب منها". تناقض صور الأقمار الصناعية سابقًا مزاعم موسكو بأن الصور الرسومية للمدنيين الذين تم التقاطهم في شوارع بوتشا قد "تم التقاطها". قالت الأمم المتحدة إن الحرب في أوكرانيا وما تلاها من تقليص صادراتها ساهمت في أزمة الغذاء العالمية التي تهدد الناس في بلدان في كل أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط بشكل حاسم، نظرًا لكون أوكرانيا وروسيا مصدرين عالميين رئيسيين للحبوب مثل القمح والذرة. وقال صندوق النقد الدولي إن العالم يواجه "حشد مصائب" محتمل. وقال الصندوق في مذكرة أواخر الشهر الماضي: "لقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم جائحة كوفيد-19 - مما أدى إلى إزهاق الأرواح، وتراجع النمو، ودفع التضخم إلى الارتفاع". لا تعتبر الزراعة محور الاقتصاد الأوكراني فحسب، بل توفر أيضًا الغذاء لنحو 400 مليون شخص حول العالم، وفقًا للأمم المتحدة".وبحسب الشبكة، "لقد أوقفت هجمات روسيا على الموانئ البحرية الرئيسية، مثل أوديسا وماريوبول الأوكرانية في وقت سابق من الأزمة، حركة التجارة والحاويات في البحر الأسود التي يتم من خلالها نقل الغذاء في المنطقة، بينما تحاصر أيضًا البضائع الغذائية في هذه المواقع. ووفقًا لوتسفيتش، فإن روسيا لم تشل فقط قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب، ولكنها ألقت باللوم أيضًا على أوكرانيا في "التعدين"، أو زرع مناجم عائمة في البحر المفتوح. في محاولة لعزل روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا، سعت قطاعات معينة من الغرب إلى إلقاء اللوم على روسيا الآن في "كل شيء تقريبًا"، كما قال كليم. وأشار إلى أنه بينما أدت أزمة أوكرانيا إلى تفاقم مشاكل الإمداد بالمواد الغذائية والسلع مثل الأسمدة، كانت هذه المشكلات موجودة قبل اندلاع الحرب. ارتفع الطلب على السلع بما في ذلك المواد الغذائية بعد الإغلاق وسط سلاسل التوريد التي لا تزال معطلة وإجبار الأسعار على الارتفاع. قال كليم: "محاولة تصوير السلوك الروسي على أنه حيلة لتسريع أزمة الغذاء، حتى المجاعة هي مجرد دعاية من جانب الغرب". وقال إنه "لا يوجد أساس معقول للافتراض أن بوتين مدفوع بمثل هذه السخرية المرضية" خاصة عندما ساهمت الدول الأكثر ثراء أيضًا في مشكلة الغذاء عن طريق انتزاع السلع الأساسية في السوق من الدول الفقيرة. وأضاف: "والأسوأ من ذلك أننا نشهد حاليًا درجة عالية من المستثمرين المحترفين الذين يضاربون بالسلع الغذائية الأساسية وكذلك النفط. هذا هو الغضب الحقيقي". قال راهول ميشرا، منسق برنامج الدراسات الأوروبية في جامعة مالايا، "إن تسليح المواد الغذائية والسلع الأخرى ليس ظاهرة جديدة في ظروف الحرب. كان بوتين يلعب وفق كتيب الحرب الكلاسيكي". وأضاف: "يجب ألا نتجاهل النقطة التي مفادها أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لم تتخذ القرار الأفضل من خلال فرض عقوبات على روسيا دون تقييم الآثار طويلة الأجل أولاً وتأمين الإمدادات والاحتياطيات الزراعية البديلة"."وتابعت الشبكة، "ونفى بوتين أن نقص الغذاء العالمي نتج عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وعزا، عوضاً عن ذلك، اضطرابات الغذاء وارتفاع الأسعار إلى الوباء والدول الأوروبية والأميركية لتغذية تضخم الأسعار من خلال التحفيز المفرط. قال بوتين خلال مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية قبل أيام من الهجوم، "أولاً، لم يصبح الوضع مع سوق الغذاء العالمي أسوأ بالأمس أو حتى مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس بأوكرانيا". تشمل منطقة دونباس مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك في جنوب شرق أوكرانيا، والتي تخضع إلى حد كبير لسيطرة الانفصاليين الروس. وقال بوتين إن ضخ الولايات المتحدة ودول أخرى الأموال في الاقتصادات لتحفيز الاستهلاك أدى أيضًا إلى تضخم الأسعار. وأضاف أن روسيا لم تمنع أوكرانيا من شحن الحبوب، سواء أكانت الطرق البحرية متاحة أم لا. وأصر على أن أوكرانيا لديها العديد من خيارات النقل البري".