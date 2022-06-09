"انقسامات الغرب": هل بدأت بالظهور في دعم اوكرانيا؟

Advertisement

بعد أكثر من 100 يوم من غزو روسيا لأوكرانيا، أصبح التحالف المناهض لموسكو أمام اختبار وحدته.وبحسب شبكة "أن بي سي" الأميركية، "أصبح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر من أثار موجة انتقادات بعد تصريحه أنه لن يكون من الحكمة "إذلال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهزيمة مدوية، وهو احتمال توقعت قلة قليلة أن يشكل صراعاً بين الحلفاء عندما شن الكرملين حربه على أوكرانيا. لكن - ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى نجاح جهوده في التجمع خلف كييف - أظهر الغرب بوادر على تزايد الانقسامات. وتشير هذه الانقسامات إلى الندوب النفسية بعد مرور قرن من الحرب في القارة بقدر ما تشير إلى الصراع الحالي. وتشير أيضًا إلى أسئلة لم تتم الإجابة عليها حول كيفية انتهاء الحرب مع اقتراب القتال من شهره الرابع في معركة الأخذ والرد في شرق أوكرانيا".وتابعت الشبكة، "من جهة، هناك فرنسا وألمانيا وإيطاليا، الذين يبدو أنهم يؤيدون الدعوة إلى المفاوضات ووقف إطلاق النار بدلاً من الدعم العسكري غير المشروط لأوكرانيا. وقد اتُهموا إما بالتردد في إرسال الأسلحة أو القلق بشأن ما قد يحدث إذا خسرت روسيا. يقول بعض المسؤولين والخبراء إنه من خلال محاولة لعب دور الوسطاء النزيهين، فإن تلك الدول تعطي توازنًا خاطئًا للحرب بوجه معتدٍ واحد واضح - وهو بوتين - مما يشير إلى أن العزيمة الغربية بدأت تتأرجح. على الجانب الآخر، هناك الأوروبيون الشرقيون، وبعضهم دول سوفيتية سابقة، والذين، إلى جانب المملكة المتحدة، يتمتعون بالصلابة في نهجهم، تحت أي ظرف من الظروف ومهما كان الثمن، تجاه التضامن الأوكراني. يقول النقاد إن هذا الأمر يخاطر بتكريس حرب أبدية في أوروبا - والتصعيد مع موسكو المسلحة نووياً. قال جون سي كورنبلوم، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا خلال إدارة كلينتون، "حتى الآن قمنا بعمل جيد بشكل ملحوظ، لكني لست متفائلاً بشأن ما سيحدث بعد ذلك. لقد أخاف بوتين الغرب من خلال التهديد باستخدام الأسلحة النووية". وتتضمن سجلات "حتى الآن" جولات متعددة من العقوبات وحظر الاتحاد الأوروبي على كل النفط الروسي تقريبًا، بالإضافة إلى استعداد فنلندا والسويد على ما يبدو للانضمام إلى الناتو. لكن بالنسبة للكثيرين، فإن الشقوق بدأت بالظهور".وأضافت الشبكة، "تم تأجيل الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والذي خففته الاحتجاجات التي قادها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، كما وقد تقوضت لحظة الناتو الكبيرة لإظهار توسع دول الشمال بسبب الاعتراضات التركية. ولكن في حين أن هذه القضايا كانت مدفوعة من قبل اثنين من المشاغبين الدائمين في وسط الغرب، فإن الشقوق أوضح في ما يتعلق بتسليح أوكرانيا ومواجهة كيف يمكن أن تنتهي الحرب. خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال ماكرون للصحف الفرنسية إنه لا ينبغي للغرب أن يذل بوتين بل أن يسمح له بدلاً من ذلك بـ"بناء منحدر للخروج بالطرق الدبلوماسية". وجاء الرد الغاضب من قبل أوكرانيا بسرعة. بالنسبة لها ، كانت تعليقات ماكرون بمثابة استسلام، وتأملات مسيئة حول الحكمة في إذلال المعتدي عندما يتم ذبح شعبه. وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر "الدعوات لتجنب إذلال روسيا لا يمكن إلا أن تذل فرنسا وكل دولة أخرى قد تطالب بذلك". أما في إيطاليا، فتنقسم الحكومة حول إرسال المزيد من الأسلحة. أحد المعارضين هو ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليمينية، الذي وقع ذات مرة اتفاق تعاون مع حزب بوتين. في غضون ذلك، أعلنت ألمانيا الأسبوع الماضي أنها ستزود أوكرانيا بأحدث الأنظمة المضادة للطائرات والرادار. ولكن بعد سنوات من الانتقادات لاستعداد برلين لتنمية العلاقات الاقتصادية مع روسيا في عهد بوتين، تم اتهام المستشار أولاف شولتز أيضًا بالتباطؤ في تسليم الأسلحة ورفض التصريح بأن "أوكرانيا يجب أن تفوز". عند سؤاله عن سبب تردده، قال شولز، "أنا لست القيصر غليوم الثاني" - في إشارة إلى الرجل الذي قاد ألمانيا إلى الحرب العالمية الأولى. كما أن برلين تميل دائمًا إلى المسالمة كرد فعل على ماضيها النازي. يصر شولز على أنه لا يستطيع فهم الانتقادات، حيث أخبر الإذاعة الألمانية ZDF الشهر الماضي أنه لم يكن شديد الحذر - فقط حاول أن "يتصرف بحكمة وبعقل صافٍ"."ورأت الشبكة أن "التاريخ أيضا يثقل كاهل ماكرون. تم تفسير رغبته في عدم إذلال روسيا على أنها إشارة إلى العقوبات القاسية التي فُرضت على ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، والتي يقول بعض المؤرخين إنها من ساهمت في تأمين الظروف لظهور النازيين والحرب العالمية الثانية. قال المحلل الفرنسي فابريس بوثير، الرئيس السابق لتخطيط السياسات في الناتو: "ألمانيا وفرنسا وإيطاليا كلها تكافح مع ظلال الماضي". وقال بوثير، هو الذي يشغل الآن منصب زميل استشاري كبير في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث بلندن، إن الغرب يواجه حالة "كاتش - 22" بشأن أوكرانيا. (وهي حالة متناقضة لا يستطيع الفرد الفرار منها بسبب الشروط المتناقضة). واضاف: "إن هزيمة روسيا بطريقة مهمة يعني أنه يتعين علينا أن نشارك بشكل مباشر أكثر. لكن لا يمكننا أن ندع أوكرانيا تنهزم أيضًا". وقادت معظم دول أوروبا الشرقية الطريق بشحنات الأسلحة إلى كييف والإدانات الصريحة لبوتين. بالنسبة لتلك البلدان، يتعلق الأمر بالبقاء: يمكن لبوتين أن ينقلب عليها بسهولة. وافقت المملكة المتحدة والولايات المتحدة مؤخرًا على تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة".وبحسب الشبكة، "لكن البعض ما زالوا يرون البعض من المراوغة داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، خاصة بعد أن نص على عدم استخدام هذه الأسلحة لمهاجمة الأراضي الروسية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أخيرًا إنه كان هناك "العديد من كلمات التأبين التي كُتبت قبل الأوان" حول الوحدة الغربية، وأكد أن التحالف كان قائمًا. بالنسبة للبعض، فإن ضمان عدم تعرض الأراضي الروسية للهجوم بالأسلحة الأميركية يعد خطوة حكيمة لمنع التصعيد. بالنسبة للآخرين، إنها إشارة واضحة لبوتين على أنه أثار أعصاب الغرب"