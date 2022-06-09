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عربي-دولي

الأسد: سنقاوم أي غزو تركي لأراضينا.. وهذا ما قاله عن روسيا

Lebanon 24
09-06-2022 | 04:42
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قال الرئيس السوري بشار الأسد في حديث لـ "روسيا اليوم" ان "روسيا تتعرض لحرب مستمرة لم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى، مشيرا إلى ان قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود.

 

وأضاف الأسد: "روسيا تتعرض لحرب لا أربطها بموضوع توسع حلف شمال الأطلسي.. هذه الحرب لم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى. هي حرب مستمرة.. وقوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود".

 

كما أكد الأسد أن سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي، لافتا إلى أن الجيش السوري كبد نظيره التركي خسائر خلال المواجهة بينهما قبل عامين.

وستبث مقابلة الأسد كاملة على شاشة RT عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس.

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المصدر: روسيا اليوم

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