هل وجدت الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا طريقها إلى السوق السوداء؟

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صرح رئيس الوفد الروسي للمحادثات بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، كونستانتين غافريلوف، بأن الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا تباع في السوق السوداء وترسل إلى الشرق الأوسط.جاء ذلك في حديث له على قناة "روسيا-24" على الهواء مباشرة، حيث صرح غافريلوف بأن الأسلحة التي قدمها الغرب لكييف، وجدت طريقها بالفعل الآن إلى السوق السوداء، وتذهب إلى الشرق الأوسط، وتابع: "هناك خطر انتشار الأسلحة الصغيرة الخفيفة من منطقة الصراع، وخاصة الصواريخ الأميركية المحمولة الموجهة المضادة للدبابات (جافلن) وغيرها من المنظومات المضادة للدبابات، وكذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة، إلى جميع أنحاء العالم.وأضاف: "هناك حقائق مؤكدة فعليا الآن بصدد بيع بعض هذه الأسلحة في السوق السوداء، وإرسالها إلى الشرق الأوسط، إلى إدلب. وقد رأينا مثل هذه المشاهد".