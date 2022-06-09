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عربي-دولي

أوّل دولة في آسيا... تايلاند تسمح بزراعة وحيازة الماريغوانا

Lebanon 24
09-06-2022 | 08:30
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ألغت تايلاند، تجريم زراعة الماريغوانا وحيازتها.

وأصبحت تايلاند أول دولة في آسيا تلغي تجريم الماريغوانا، التي تشتهر أيضا باسم الحشيش، أو الغانجا في اللغة المحلية، لكنها لن تكون مثل أوروغواي وكندا، وهما البلدان الوحيدان اللذان قاما حتى الآن بإضفاء الشرعية على الماريغوانا التي تدخن لأسباب ترفيهية.
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كان ذلك بمثابة الحلم الذي تحقق لجيل قديم من مدخني الماريغوانا، الذين يتذكرون الشعور الذي كان يثيره نوع تاي ستيك، فيهم.

وأضافت الخطة المعلنة لوزير الصحة العامة توزيع مليون شتلة من الماريغوانا للزراعة؛ لتحويل البلاد إلى أرض عجائب من الأعشاب.

لكن في الوقت الحالي، سيصاب مدخنو الماريغوانا المحتملين بخيبة أمل. وقالت الحكومة التايلاندية إنها تروج للماريغوانا لأغراض طبية فقط، محذرة أولئك الذين يتوقون إلى المتعة من أن التدخين في الأماكن العامة لا يزال مصدر إزعاج ويخضع لعقوبة محتملة بالسجن ثلاثة أشهر، وتكبد غرامة قدرها 25 ألف بات تايلاندي (780 دولار).

وسيظل المكون الفعال المستخرج من الماريغوانا غير قانوني إذا كان به أكثر من 0.2 بالمائة من مادة (رباعي هيدروكانابينول)، وهي مادة كيميائية تؤدي إلى النشوة.
 
(الحرة)
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