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عربي-دولي

بعد اتهامها من قبل "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بعدم التعاون... هكذا ردت ايران

Lebanon 24
09-06-2022 | 11:00
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قالت "العربية" أن إيران اعلنت عن استيائها من القرار الذي تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، منتقدة فيه عدم تعاون السلطات الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الخميس: "نستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا في اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإجراء سياسي خاطئ وغير بناء".
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كما اعتبرت أن "المصادقة على القرار المذكور والذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني، لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل السلطات الإيرانية مع الوكالة".

إيقاف عمل الكاميرات
إلى ذلك، بررت إيقاف بعض كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في مواقع إيرانية، معتبرة أن تلك الخطوة جاءت رداً على ما وصفته بـ "النهج غير البناء للوكالة"

وتابعت مشيرة إلى أن هذا النهج دفع طهران إلى اتّخاذ "خطوات عملية من ضمنها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة وايقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق إجراءات الضمان".

وقبل تبني القرار كانت طهران قد بادرت إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة لمراقبة أنشطتها النووية، بحسب ما نقلت فرانس برس.

ردنا سيكون حازماً
يشار إلى أن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده كان انتقد بدوره القرار المذكور. واعتبر بتغريدة على حسابه في تويتر مساء أمس الأربعاء أن بلاده لديها "أكثر برنامج نووي شفافيةً في العالم". وتابع "المبادرون مسؤولون عن العواقب، لأن ردنا سيكون حازماً".

يذكر أن النص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وأقره مجلس محافظي الوكالة أمس بأغلبية 30 عضوا من أصل 35، يعد أول انتقاد لطهران تصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق العام 2015."العربية" 
المصدر: العربية،
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