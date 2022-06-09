في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا... بينيت يصل إلى الإمارات

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وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت صباح الخميس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، يلتقي خلالها برئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان.وأدلى بينيت قبل توجهه إلى الإمارات بتصريح قال فيه: "سألتقي رئيس الإمارات لنضيف طبقة للعلاقة التي تنسج بين بلدينا لتحقيق الأمن لشعبينا".وقال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية: "بدعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، توجه رئيس مجلس الوزراء نفتالي بينيت صباح اليوم في زيارة دولة".