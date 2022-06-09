أردوغان: سنكمل الحزام الأمني بعمق 30 كيلومترا شمالي سوريا

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا أن بلاده لن تسمح بإقامة ممرات "إرهابية" على حدودها الجنوبية، وأنها ستكمل الأجزاء المتبقية من "الحزام الأمني" شمالي سوريا.وقال أردوغان في كلمة ألقاها ضمن فعاليات مناورات "أفيس 2022" بولاية أزمير غربي تركيا: "نعمل خطوة بخطوة على حماية حدودنا عبر خط أمني على عمق 30 كيلومترا (شمالي سوريا)".