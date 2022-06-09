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ما هي حصيلة ضحايا حادث الدهس في برلين؟

Lebanon 24
09-06-2022 | 11:30
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أفادت صحيفة "فوكوس أونلاين" بأن عدد المصابين جراء حادث دهس سيارة لحشد وقع أمس الأربعاء في برلين، بلغ 29 شخصا على الأقل.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة المحلية أن الحصيلة النهائية لضحايا الحادث بلغت قتيلا و29 جريحا، مضيفة أن التحقيق في ملابسات الحادث لا يزال مستمرا.
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ووقع حادث الدهس أمس الأربعاء في شارع رانكيشتراسي بالقرب من كنيسة قيصر فيلهلم التي تعد واحدة من معالم برلين.

واصطدم رجل وهو على متن سيارة "رينو كليو" بحشد من المارة واصطدم بنافذة متجر.

واحتجز المارة سائق السيارة على الفور وسلموه للشرطة.

وتحقق السفارة الروسية في ألمانيا فيما إذا كان هناك روس من بين ضحايا الحادث.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أن المحققين الألمان لا يعتبرون هذا الحادث عملا إرهابيا، بل ينطلقون من حقيقة أن السائق ارتكبه عمدا. كما قالت إنه تم العثور داخل سيارة المشتبه به وهو مواطن ألماني (29 عاما) من أصول أرمنية على رسالة اعتراف.
 
(روسيا اليوم)
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