Advertisement

عربي-دولي

تحطم طائرة عسكرية صينية داخل منطقة سكنية وسط البلاد

Lebanon 24
09-06-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-960608-637903838323772543.jpg
Doc-P-960608-637903838323772543.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحطمت طائرة عسكرية صينية في منطقة سكنية وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن التلفزيون الصيني قوله إن الطائرة التابعة لسلاح الجو الصيني من طراز " جيه-7"، كانت في مهمة تدريبية بمقاطعة هوبي عندما تحطمت وألحقت أضرارًا بالعديد من المنازل.
Advertisement

وذكر التلفزيون الصيني أن أحد المواطنين قتل وأصيب اثنان آخران.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الطيار، الذي أصيب بجروح طفيفة، نجح في الخروج من الطائرة وهبط بالمظلة على الأرض قبل تحطمها.

وتُظهر مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بعض المنازل التي اشتعلت فيها النيران، ويُعتقد أنها نجمت عن التحطم الذي وقع بالقرب من مطار لاوهيكو في شيانغيانغ بإقليم هوبي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب تحطم الطائرة والإصابات المرتبطة بها، مع استمرار الاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الحادثة.
 
(الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2022-06-09
17:00 | 2022-06-09
16:59 | 2022-06-09
16:30 | 2022-06-09
15:30 | 2022-06-09
15:00 | 2022-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website