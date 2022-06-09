زيلينسكي: الملايين قد يموتون جوعا جراء حصار موانئنا

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نبّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن "الملايين قد يموتون جوعاً بسبب الحصار الروسي لموانئ البلاد على البحر الأسود."وقال في بيان بثه التلفزيون الروسي اليوم الخميس "العالم على شفا أزمة غذاء مروعة".كما أكد أن بلاده عاجزة عن تصدير القمح والذرة والنفط ومنتجات أخرى، مضيفا أن الملايين قد يتضورون جوعا إذا استمر الحصار الروسي.