Advertisement

عربي-دولي

سيناتور أميركي: شراء الكوكايين أرخص من البنزين

Lebanon 24
09-06-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-960629-637903887281314630.jpg
Doc-P-960629-637903887281314630.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقد السيناتور الأميركي جون كينيدي ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وقال إن البنزين في ولايته لويزيانا مكلف للغاية لدرجة أنه من الأرخص شراء الكوكايين.

ووجه السيناتور الأميركي عن الحزب الجمهوري، خلال مشاركة على قناة فوكس التلفزيونية، انتقادا للرئيس الأميركي جو بايدن لعدم قدرته على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، التي تسجل ارتفاعات تاريخية بشكل شبه يومي.
Advertisement

وقال كينيدي: "في ولايتي، سعر البنزين مرتفع للغاية لدرجة أنه سيكون من الأرخص شراء الكوكايين والركض في الأرجاء".

وتعد ولاية لويزيانا مركزا لصناعة تكرير النفط في الولايات المتحدة، وبلغ سعر غالون البزين يوم الأربعاء مستوى 4.495 دولار للغالون (3.785 دولار للتر)، فيما يبلغ متوسط السعر في الولايات المتحدة 4.955 دولار للغالون.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2022-06-09
17:00 | 2022-06-09
16:59 | 2022-06-09
16:30 | 2022-06-09
15:30 | 2022-06-09
15:00 | 2022-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website