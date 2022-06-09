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الصدر يُوجّه نواب كتلته إلى كتابة إستقالاتهم

Lebanon 24
09-06-2022 | 14:30
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وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، نواب "الكتلة الصدرية"، إلى كتابة استقالاتهم استعدادا لتقديمها.

وقال الصدر في خطاب تلفزيوني، إن "كان بقاء الكتلة الصدرية عائقا أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة".
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وأضاف: "فليكتب أحبتي نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم وتقديمها إلى رئاسة مجلس النواب بعد الإيعاز لهم في الأيام المقبلة".
 
 
(روسيا اليوم)
 
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