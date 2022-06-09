أردوغان يُعلن عن ترشحه لانتخابات 2023 الرئاسية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه مرشح تحالف الشعب للانتخابات الرئاسية القادمة.



وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان أكد أن الانتخابات ستجري في حزيران 2023.

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(روسيا اليوم)