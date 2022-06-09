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عربي-دولي

زيلينسكي: بحثت مع ماكرون مسار انضمامنا للاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
09-06-2022 | 23:00
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه بحث مع نظيره الفرنسي مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي والتنسيق الخطوات حول ذلك.

كما قال عبر حسابه على "تويتر"، انه اطلع إيمانويل ماكرون على تطورات الأوضاع على الخطوط الأمامية، وبحث معه تقديم فرنسا المزيد من المساعدات الأمنية.
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من جانبه، أبلغ ماكرون نظيره الأوكراني، مواصلة باريس الاستجابة لحاجات كييف بما في ذلك الأسلحة الثقيلة.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان كرر مراراً خلال الأشهر الماضية أن بلاده باتت قريبة جداً من دخول الاتحاد. وأوضح أن المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية تتحركان معاً نحو هذا الهدف الاستراتيجي.

جاء ذلك، بعد أن وقعت الرئاسة الأوكرانية في 28 شباط الماضي طلباً رسمياً للانضمام على الفور إلى الاتحاد الذي يضم 27 دولة، بموجب إجراء خاص لأن كييف تدافع عن نفسها في مواجهة روسيا، وذلك على الرغم من أن قادة الدول الأوروبية الذين اجتمعوا في فيرساي بمارس الماضي، أوضحوا أن مسار الانضمام إلى عضوية الاتحاد لا يمكن أن يكون سريعاً أو متسرعاً، ما أحبط قليلاً في حينه الطموحات الأوكرانية.
موسكو تحذر
في المقابل، حذرت موسكو أكثر من مرة من تلك الخطوة، معتبرة أنها لا تنفصل عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي، ما يعتبر خطاً أحمر بالنسبة لها ولأمنها الاستراتيجي.

وتعتبر تلك المسألة حساسة جداً بل خطاً أحمر بالنسبة لروسيا، التي طالبت مراراً بجعل أوكرانيا "بلداً حيادياً" بعيداً عن الانضمام لأي تكتلات غربية أو دولية، من ضمنها الاتحاد الأوروبي، وبشكل أكبر حلف الناتو.
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