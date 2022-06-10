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عربي-دولي

البحرية الأميركية: نعمل مع شركائنا للحفاظ على الأمن الإقليمي

Lebanon 24
10-06-2022 | 00:00
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قال المتحدث الرسمي لقيادة الأسطول الأميركي الخامس، الخميس، إن البحرية الأميركية تعمل مع شركائها للحفاظ على الأمن الإقليمي.

وأكد تيم هوكنز، في مقابلة مع "العربية"، نركز على عمليات الأمن البحري"، مضيفاً "نواجه أي نشاط مزعزع هناك".
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كما قال إن البحر الأحمر وباب المندب ممران مهمان للتجارة العالمية.

وتابع "نسعى لتعزيز شراكاتنا للحفاظ على أمن الملاحة البحرية".
مائة مركبة بحرية مُسيَّرة
وكان قائد الأسطول الخامس الأميركي، نائب الأدميرال براد كوبر، أعلن سعي الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط لنشر قوة من مائة مركبة بحرية مُسيَّرة بحلول صيف عام 2023.

وقال إنَّ هذه المُسيَّرات المزوّدة بالذكاء الصناعي ستزيد من قدرة الاستطلاع والمراقبة فوق المياه وتحتها، كما ستعزّز سرعة التعامل مع التهديدات. جاء ذلك في مقابلة مع "الشرق الأوسط"، نشرت الأسبوع الماضي.

وقال إن هذه التهديدات تشمل مجموعة واسعة من القضايا، بينها تهريب البشر والاتجار بهم، والقرصنة، وتهريب المخدرات والأسلحة، وهجمات الطائرات من دون طيار، والهجمات الصاروخية.
(العربية)
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