28
o
بيروت
29
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دعوة إفريقية لأوكرانيا بنزع ألغام ميناء أوديسا لتصدير القمح
Lebanon 24
10-06-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا الرئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال، الخميس، أوكرانيا على نزع الألغام من مياه ميناء أوديسا، لتسهيل تصدير الحبوب التي تحتاجها أسواق العالم.
وأدى الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو إلى تعطيل عمليات تصدير الحبوب من البلدين، مما أثار مخاوف من انعدام الأمن الغذائي في العالم.
Advertisement
وارتفعت أسعار الحبوب في الدول الإفريقية الأكثر فقرا في العالم، مما زاد من حدة تأثير النزاع في أوكرانيا، وأثار مخاوف من اضطرابات اجتماعية.
وقال سال لوسيلتَي الإعلام الفرنسيتين "فرانس 24" و"إر إف إي" إنه إذا لم تُستأنف صادرات القمح من أوكرانيا فإن إفريقيا "ستكون في وضع مجاعة خطرة جدا يمكن أن تزعزع استقرار القارة".
وتنتج روسيا وأوكرانيا 30 بالمئة من إمدادات القمح العالمية.
لكن الحبوب ظلت عالقة في موانئ أوكرانيا بسبب الحصار الروسي، بينما عطلت العقوبات الغربية على موسكو الصادرات من روسيا.
ودعت موسكو أوكرانيا إلى نزع الألغام من مياه ميناء أوديسا الخاضع للسيطرة الأوكرانية، للسماح بإخراج الحبوب المحظورة، لكن كييف رفضت خوفا من هجوم روسي.
وقال سال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي التقاه الأسبوع الماضي في موسكو أكد له أن هذا لن يحدث.
وأضاف سال: "حتى إنني قلتُ له: الأوكرانيون قالوا إنّهم إذا نزعوا الألغام فسوف تدخل الميناء. أجاب لا، لن يدخل. وهذا التزام قطَعَهُ".
وتابع: "يجب الآن أن يكون هناك عمل من أجل إنهاء نزع الألغام بمشاركة الأمم المتحدة (...) حتى نتمكن من البدء في إخراج القمح الأوكراني".
ويلتقي سال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فرنسا الجمعة.
ويُتوقع أن يطلب منه المساعدة في رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، خاصة إلغاء استبعادها من نظام سويفت المصرفي العالمي.
وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي "نظرا إلى أن مصارفنا مرتبطة في الغالب بالبنوك الأوروبية، فلا يمكنها الدفع كما اعتادت" مقابل المنتجات الروسية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-06-09
09/06/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّض رحمة حسن لعضّة كلب في "منطقة حساسة".. فنانون عانوا من حوادث مشابهة وأحدهم ردّ "النهشة"
Lebanon 24
بعد تعرّض رحمة حسن لعضّة كلب في "منطقة حساسة".. فنانون عانوا من حوادث مشابهة وأحدهم ردّ "النهشة"
07:44 | 2022-06-09
09/06/2022 07:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة ابن ممثل شهير في مرآب سيارات.. غموض في اسباب الوفاة وهذا اخر ما نشره (صورة)
Lebanon 24
العثور على جثة ابن ممثل شهير في مرآب سيارات.. غموض في اسباب الوفاة وهذا اخر ما نشره (صورة)
06:50 | 2022-06-09
09/06/2022 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يتحدّث عن 12 ساعة كهرباء... "خلال 10 دقائق"!
Lebanon 24
وهاب يتحدّث عن 12 ساعة كهرباء... "خلال 10 دقائق"!
07:36 | 2022-06-09
09/06/2022 07:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
00:00 | 2022-06-10
10/06/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2022-06-10
وزيرا الدفاع الصيني والأميركي يجريان محادثات في سنغافورة اليوم
06:00 | 2022-06-10
الموت يغيب وزير سابق
05:30 | 2022-06-10
هل يمكن لأوكرانيا كسر "حصار الحبوب" المفروض روسيا على البحر الأسود؟
04:30 | 2022-06-10
بينيت يختتم زيارته للإمارات بلقاء خاص مع بن زايد
04:00 | 2022-06-10
الرئيس الإيراني: طهران لن تتراجع.. وقرارات "وكالة الطاقة" لن تحقق أهدافها
03:30 | 2022-06-10
قراءة جديدة : الضغط على روسيا يحقق نهاية دائمة للازمة الاوكرانية
فيديو
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
Lebanon 24
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
02:21 | 2022-06-10
10/06/2022 13:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 60.. تعرفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور وفيديو)
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 60.. تعرفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور وفيديو)
00:46 | 2022-06-10
10/06/2022 13:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 25 دولارا فقط... تعرفوا إلى ساعة "Dizo Watch D" المنافسة لـ"آبل" (فيديو)
Lebanon 24
سعرها 25 دولارا فقط... تعرفوا إلى ساعة "Dizo Watch D" المنافسة لـ"آبل" (فيديو)
14:00 | 2022-06-09
10/06/2022 13:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact