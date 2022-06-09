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عربي-دولي

إسرائيل قصفت مواقع جنوبي دمشق.. والدفاعات السورية تصدت

Lebanon 24
09-06-2022 | 23:10
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ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية عن مسؤول عسكري قوله، ان هجوما إسرائيليا استهدف مواقع جنوبي العاصمة دمشق، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

 

وأضاف المسؤول أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ، وأسقطت معظمها، لكن الهجوم تسبب في إصابة مدني وبعض الأضرار المادية.

 

وقال المسؤول: "في تمام الساعة 4:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

 

وأضاف: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

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المصدر: سكاي نيوز
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