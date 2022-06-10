الرئيس الإيراني: طهران لن تتراجع.. وقرارات "وكالة الطاقة" لن تحقق أهدافها

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده لن تتراجع عن مواقفها، وأشار إلى قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران ليقول إن مثل تلك القرارات "لن تحقق أهدافها".

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وفي كلمة أمام حشد من أهالي خلال جهارمحال وختياري، جنوب غرب إيران، أضاف رئيسي: "هناك قرارات صدرت في الأوساط الدولية اعتمادا على النفوذ السياسي".وتساءل: "هل تركت تلك القرارات تأثيرها؟ القرارات التي صدرت تجاه القضية الفلسطينية بما فيها كامب ديفيد وشرم الشيخ وأوسلو بمشاركة بعض الدول العربية الرجعية لم تجدِ نفعا".ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيسي مخاطبا قادة الدول الغربية: "هل تتصورون أنه يمكن وقف نشاطنا من خلال اللجوء إلى فرض الحظر علينا؟ إننا لن نتوقف بل حققنا تقدما في مختلف المجالات بما فيها الصناعة والزراعة والسياحة، لأننا لن نترك معيشة الشعب رهنا بامتعاض أو رضا الأجانب".ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "حجم الصادرات عاد إلى ما كان عليه قبل فرض الحظر علينا وحققنا النمو الاقتصادي بنسبة 5 في المئة وكل المؤشرات تشير إلى مستقبل مشرق لاقتصاد البلاد".وحول احتجاز سفينة إيرانية قال رئيس إن الأعداء لجؤوا إلى ذلك "إلا أن زمن اضرب واهرب قد ولى، وإذا قاموا باحتجاز سفينة سنقوم باحتجاز سفينتين".